7वें दिन Housefull 5 ने तोड़ा 800 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड, कमा डाले इतने करोड़
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 19, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' की रिलीज को 7 दिन पूरे हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब हाउसफुल 5 ने कमाई के मामले में 800 करोड़ी हॉलीवुड फिल्म 'बैलेरीना' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो 'बैलेरीना' फिल्म को अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' ने कमाई के मामले में भारत में पछाड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि जहां 'बैलेरीना' ने अब तक दुनियाभर में 805 करोड़ रुपये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं 'हाउसफुल 5' अब तक 252.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'बैलेरीना' भारत में रिलीज होने के बाद शुरुआती 3 दिनों में 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा तक टच नहीं कर पाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' जबरदस्त धांसू कमाई कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Virat Kohli पर फिदा है ये एक्ट्रेस, करना चाहती है संग में काम, बोलीं- मैं उनके साथ...
अगली वेब स्टोरी देखें.