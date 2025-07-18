Housefull 5 ओटीटी पर हुई रिलीज, इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अलग-अलग वर्जन
Pratibha Gaur
| Jul 18, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5, 6 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
इस फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिला और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
अब हाउसफुल 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर भी रिलीज हो गई है.
दरअसल यह मूवी 18 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई और आप मूवी के दोनों वर्जन यहां देख सकते हैं.
बता दें कि अमेजन प्राइम वीडियोज पर हाउसफुल 5 देखने के लिए आपको 349 रुपये भरने होंगे.
वहीं एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर आप फिल्म के दोनों वर्जन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 698 रुपये भरने होंगे.
बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख भी लीड रोल में हैं.
फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, सौंदर्या शर्मा भी लीड रोल में हैं.
बता दें कि हाउसफुल 5 वर्ल्डवाइड स्तर पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.
