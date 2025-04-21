पहले चार दिन में 'केसरी 2' की कमाई रही फीकी, जानें फ्लॉप होने के पीछे के 5 बड़े कारण
Apr 21, 2025
अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केसरी' का सीक्वल 'केसरी 2' 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है.
यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की कहानी को बयां करती है.
इस मूवी से न सिर्फ दर्शकों को बल्कि फिल्म मेकर्स को भी काफी उम्मीद थी, जो अब टूटती नजर आ रही है.
दरअसल, 'केसरी 2' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही कमाई के मामले में 'केसरी' से पीछे रह गई. आइए जानते हैं इसके पीछे के 5 बड़े कारण कौन से हैं.
जहां 'केसरी' एक्शन और जोश से भरपूर थी, वहीं 'केसरी 2' कोर्टरूम ड्रामा तक सीमित रह गई.
फिल्म में मनोरंजन का तड़का ना होने से दर्शक थिएटर में कनेक्ट नहीं कर पाए.
अक्षय कुमार के फेमस डायलॉग्स की कमी ने केसरी 2 को फीका बना दिया.
'तेरी मिट्टी' जैसे इमोशनल सॉन्ग की जगह 'ओ शेरा' गाना जो दर्शकों को खुद से बांध नहीं पाया.
कमजोर एडिटिंग और उलझे सीन ने फिल्म की गति को धीमा और भ्रमित कर दिया.
150 करोड़ के भारी बजट में बनी फिल्म की कहानी दमदार कलाकारों के बावजूद असर नहीं छोड़ पाई.
'केसरी 2' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए पहले वीकेंड की कमाई ने सब कुछ साफ कर दिया.
