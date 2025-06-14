150 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'हाउसफुल 5', जानें कलेक्शन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 14, 2025
अक्षय कुमार समेत तमाम सितारों से सजी फिल्म 'हाउसफुल 5' लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.
फिल्म 'हाउसफुल 5' बीती 6 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म ने एक सप्ताह में अच्छा कलेक्शन कर लिया है.
अक्षय कुमार की फिल्म के पहले सप्ताह के कलेक्शन के बारे बात करें तो 133.58 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था.
फिल्म 'हाउसफुल 5' ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ी होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.
'हाउसफुल 5' ने शुक्रवार को 6.60 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 140.18 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
फिल्म 'हाउसफुल 5' रिलीज के बाद दूसरे वीकेंड पर 150 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर जाएगी.
अक्षय कुमार फिल्म 'हाउसफुल 5' को लेकर रिलीज से ही पहले काफी बज बना हुआ था.
