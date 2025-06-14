150 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'हाउसफुल 5', जानें कलेक्शन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 14, 2025

अक्षय कुमार समेत तमाम सितारों से सजी फिल्म 'हाउसफुल 5' लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हाउसफुल 5' बीती 6 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म ने एक सप्ताह में अच्छा कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म के पहले सप्ताह के कलेक्शन के बारे बात करें तो 133.58 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हाउसफुल 5' ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ी होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'हाउसफुल 5' ने शुक्रवार को 6.60 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 140.18 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हाउसफुल 5' रिलीज के बाद दूसरे वीकेंड पर 150 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार फिल्म 'हाउसफुल 5' को लेकर रिलीज से ही पहले काफी बज बना हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Panchayat 4: सचिव जी सहित ये स्टार्स हर एपिसोड के लिए वसूलते हैं मोटी फीस!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.