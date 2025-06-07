'हाउसफुल 5' ने दूसरे दिन किया जबरदस्त कलेक्शन, देखें आंकड़े
Shashikant Mishra
| Jun 07, 2025
फिल्म 'हाउसफुल 5' सिनेमाघरों में लगी हुई और जबरदस्त कलेक्शन कर रही है.
फिल्म 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार समेत तमाम बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं.
फिल्म 'हाउसफुल 5' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 15 करोड़ रुपये कमा लिए थे.
इस तरह से फिल्म का दो दिन कलेक्शन करीब 40 करोड़ के पास पहुंच गया है.
अक्षय कुमार की फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' पहले वीकेंड पर 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है.
