'हाउसफुल 5' ने दूसरे दिन किया जबरदस्त कलेक्शन, देखें आंकड़े

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 07, 2025

फिल्म 'हाउसफुल 5' सिनेमाघरों में लगी हुई और जबरदस्त कलेक्शन कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार समेत तमाम बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हाउसफुल 5' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 15 करोड़ रुपये कमा लिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से फिल्म का दो दिन कलेक्शन करीब 40 करोड़ के पास पहुंच गया है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' पहले वीकेंड पर 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'उनके संग बच्चे पैदा करना चाहूंगा', इस सिंगर पर बयान देकर ट्रोल हुए बादशाह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.