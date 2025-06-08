'हाउसफुल 5' ने संडे को मचाया धमाल, तीसरे दिन हुई जमकर कमाई

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 08, 2025

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'हाउसफुल 5' लोगों को पसंद आ रही है.

फिल्म 'हाउसफुल 5' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अक्षय कुमार की फिल्म ने पहले दो दिनों में 56 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी.

फिल्म 'हाउसफुल 5' को तीसरे दिन यानी संडे को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी.

फिल्म 'हाउसफुल 5' ने अब तक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार लिया है.

इस तरह से लग रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' पहले वीकेंड पर करीब 90 करोड़ रुपये कमा लेगी.

