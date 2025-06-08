'हाउसफुल 5' ने संडे को मचाया धमाल, तीसरे दिन हुई जमकर कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 08, 2025
बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'हाउसफुल 5' लोगों को पसंद आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हाउसफुल 5' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म ने पहले दो दिनों में 56 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हाउसफुल 5' को तीसरे दिन यानी संडे को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हाउसफुल 5' ने अब तक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह से लग रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' पहले वीकेंड पर करीब 90 करोड़ रुपये कमा लेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Release This Week: जून के दूसरे सप्ताह में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.