अपनी तिकड़ी संग फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'हेरा फेरी' करेंगे अक्षय कुमार, इस दिन से होगी शूटिंग...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इस समय अपनी फिल्म स्काई फोर्स को जमकर प्रमोट कर रहे हैं. इसी बीच अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. अक्षय कुमार ने बताया है कि कब से वो इस फिल्म की शूटिंग का आगाज करने वाले हैं.
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अक्षय कुमार को परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ देखा गया था. जिसके बाद दावा किया जाने लगा था कि ये तीनों सितारे हेराफेरी 3 पर काम कर रहे हैं.
इस बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, हमने प्लॉन किया है कि साल 2025 में ही हेराफेरी 3 की शूटिंग का आगाज कर दें. अगर सब ठीक रहा तो इस साल हमारी टीम फिल्म पर काम शुरू कर देगी.
अक्षय कुमार के इस बयान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग अभी से बाबूराव और उनकी तिकड़ी के आने का इंतजार करने लगे हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि हेराफेरी अपने आप में एक ऑइकॉनिक फिल्म है.
किसी जमाने में अक्षय कुमार की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. अक्षय कुमार ने फटी बनियान पहनकर बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. इस बार भी अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें होंगी.
वैसे भी बीता साल अक्षय कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा है. बीते साल अक्षय कुमार की एक भी फिल्म ने फैंस का दिल नहीं जीता. इसके अलावा स्काई फोर्स का भी कुछ खास बज्ज नहीं नजर आ रहा है.
ऐसे में अक्षय कुमार के लिए हेरा फेरी 3 और भी ज्यादा खास हो जाती है. हाल ही में अक्षय कुमार ने भूल भुलैया के सीक्वल्स के बारे में भी खुलकर बात की है. अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि उनको उनकी ही फिल्म से बाहर किया गया है.
अक्षय कुमार ने कहा कि मेकर्स ने उनको अपनी मर्जी से भूल भुलैया से बाहर किया है. अगर ऐसा नहीं होगा तो भूल भुलैया के सारे पार्ट्स में वो काम जरूर करते. अक्षय कुमार के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.
