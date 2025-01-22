अपनी तिकड़ी संग फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'हेरा फेरी' करेंगे अक्षय कुमार, इस दिन से होगी शूटिंग...

ऐसे में अक्षय कुमार के लिए हेरा फेरी 3 और भी ज्यादा खास हो जाती है. हाल ही में अक्षय कुमार ने भूल भुलैया के सीक्वल्स के बारे में भी खुलकर बात की है. अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि उनको उनकी ही फिल्म से बाहर किया गया है. Source: Instagram