इन फिल्मों को मना कर के पछताएं अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपर डुपर हिट
Shreya Pandey
| Mar 05, 2025
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. लोग इनके एक्टिंग के दीवाने हैं.
अक्षय ने कई फिल्मों को मना भी किया है, हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बता रहें हैं, जिसे अक्षय कुमार ने no बोल दिया था.
‘बाजीगर’ फिल्म शाहरुख से पहले अक्षय को ऑफर हुई थी. इसमें काजोल और शिल्पा भी थी.
वेलकम का सीक्वल वेलकम बैक के लिए भी अक्षय ने no बोल दिया था. उन्हें इस फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आई थी.
फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए मेकर्स ने अक्षय को चुना था लेकिन अक्षय ने इस फिल्म को भी मना कर दिया.
सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल अक्षय को मिल रहा था. लेकिन उन्होंने इसे भी मना कर दिया था.
