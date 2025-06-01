अक्षय कुमार से रजनीकांत तक, इन 6 सुपरस्टार्स की एक ही है कमजोरी, जब खुला राज तो...
Sadhna Mishra
| Jun 01, 2025
बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी अंग्रेजी आज भी उनकी कमजोरी मानी जाती है. जो अब चर्चा का विषय है.
धनुष इंटरनेशन फेम के बावजूद अपनी कम इंग्लिश स्किल्स के चलते सार्वजनिक और मीडिया से बातचीत करने से बचते हैं.
इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल हैं. वह भी अंग्रेजी न आने के कारण इससे थोड़ा बचते हैं और हमेशा हिंदी में बात करते हैं.
अपनी शानदार एक्टिंग और सादगी के लिए जाने जाने वाले नाना पाटेकर की भी कमजोरी इंग्लिश ही है. वह हिंदी भाषा में ही सहज महसूस करते हैं.
रजनीकांत भले ही साउथ के सुपरस्टार हैं, लेकिन आज भी वह अग्रेंजी बोलते समय लड़खड़ा जाते हैं.
राखी सावंत हमेशा कहती रही हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वे इसे सीखने की कोशिश करती रहती हैं.
कंगना रनौत को अपने करियर की शुरुआत में अंग्रेजी की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को सुधार लिया है.
