अक्षय कुमार की इन फिल्मों ने ओपनिंग डे पर की थी बंपर कमाई
Shashikant Mishra
| Apr 18, 2025
फिल्म 'मिशन मंगल' ने फर्स्ट डे 29.26 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'सूर्यवंशी' ने ओपनिंग डे पर 26.29 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'गोल्ड' ने 25.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'केसरी' ने 21.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'सिंह इज ब्लिंग' ने 20.67 करोड़ का कलेक्शन किया था.
फिल्म '2.0' की पहले दिन की कमाई 20.25 करोड़ रुपये रही थी.
फिल्म 'गुड न्यूज' ने पहले दिन 17.56 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'हाउसफुल 4' का पहले दिन का कलेक्शन 16.50 करोड़ रुपये था.
फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' ने पहले दिन 16.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
