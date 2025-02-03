अक्षय कुमार की वाहियात बी-ग्रेड फिल्म, बोल्ड सीन्स के बावजूद हुई बुरी तरह फ्लॉप!
अक्षय कुमार बॉलीवुड में 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' नाम से फेमस हैं. अक्षय ने पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी हैं.
खिलाड़ी कुमार ने अपने 34 साल के करियर में कई सफल फिल्मों के साथ वे बॉलीवुड की "हिट मशीन" के रूप में जाने जाते हैं.
हालांकि, तमाम सफलताओं के बाद भी उनके करियर में एक ऐसी फिल्म है, जिसे देखकर फैंस दंग रह गए थे, यह एक ऐसी फिल्म है जिसे बी-ग्रेड श्रेणी में माना जाता है, जो एक्टर की आम हाई-प्रोफाइल फिल्मों से अलग है.
वह फिल्म है 'मिस्टर बॉन्ड' इस फिल्म को अक्षय कुमार के करियर की सबसे खराब मूवी कहा जाता है. 2 घंटे और 7 मिनट की इस फिल्म ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह फिल्म आखिर बनी कैसे?
फिल्म ने हॉलीवुड जेम्स बॉन्ड सीरीज की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की, लेकिन इसे हिंदी वर्जन में बनाया गया. बॉन्ड कैरेक्टर की शालीनता को नकल करने की कोशिश के बावजूद, मिस्टर बॉन्ड एक बड़ी निराशा साबित हुई.
ज्यादातर फैंस ने इसे अक्षय के करियर का डिजास्टर करार दिया. साल 1992 में रिलीज हुई, मिस्टर बॉन्ड एक एक्शन फिल्म थी. फिल्म की स्टोरी बॉन्ड नाम के कैरेक्टर पर थी.
इस रोल को अक्षय कुमार ने निभाया था, जो मासूम बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के मिशन पर निकलता है. इन बच्चों को ड्रैगन नाम के एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन ने अगवा कर लिया होता है.
फिर बॉन्ड को उन्हें बचाने का काम सौंपा जाता है. फिल्म की एडिटिंग से लेकर इसकी कमजोर कहानी और खराब मेकिंग के लिए इसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. फिल्म को बी-ग्रेड का लेबल दिया गया.
