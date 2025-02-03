अक्षय कुमार की वाहियात बी-ग्रेड फिल्म, बोल्ड सीन्स के बावजूद हुई बुरी तरह फ्लॉप!

वह फिल्म है 'मिस्टर बॉन्ड' इस फिल्म को अक्षय कुमार के करियर की सबसे खराब मूवी कहा जाता है. 2 घंटे और 7 मिनट की इस फिल्म ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह फिल्म आखिर बनी कैसे? Source: Bollywoodlife.com