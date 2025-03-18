फिल्म और वेब सीरीज में औरंगजेब का किरदार निभा चुके ये स्टार्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रब हटाने को लेकर विवाद हुआ और इसने हिंसा का रूप ले लिया.

मुगल शासक औरंगजेब को लेकर इस समय राजनिति भी हो रही है.

फिल्मों और वेब सीरीज में कई एक्टर्स ने मुगल के क्रूर शासक औरंगजेब का रोल किया है.

फिल्म 'छावा' में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है.

फिल्म 'भारत की एक खोज' में ओमपुरी ने औरंगजेब की भूमिका निभाई थी.

वेब सीरीज 'छत्रसाल' में औरंगजेब के रोल में आशुतोष राणा नजर आ चुके हैं.

फिल्म 'ताजमहलः एन इंटर्नल लव स्टोरी' में अरबाज खान ने औरंगजेब का रोल किया था.

