इस फिल्म में काम करने के लिए अक्षय खन्ना ने जोड़े थे डिंपल कपाड़िया के हाथ पैर
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 31, 2024
फरहान अख्तर द्वारा निर्मित 2001 में आई फिल्म 'दिल चाहता है' यंग ऑडियंस में अभी भी काफी फेमस है.
इस फिल्म में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और आमिर खान लीड रोल में थे. इसमें डिंपल कपाड़िया भी थीं.
इस फिल्म की कहानी तीन दोस्तों की लाइफ में चल रही परेशानी और बदलाव के इर्द -गिर्द घूमती रहती है.
डिंपल कपाड़िया ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, डिंपल कपाड़िया फिल्म के किरदार 'तारा' को करने में हिचकिचा रही थीं.
फिल्म में तारा का किरदार अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार कर बैठती है. इसलिए डिंपल कपाड़िया ने इसे करने से मना कर दिया था.
मगर डिंपल कपाड़िया के को- एक्टर अक्षय खन्ना ने उन्हें फोन कर के कई बार कहा, 'प्लीज, प्लीज, मेरे लिए ये फिल्म कर लीजिए'.
अक्षय खन्ना की बात सुनकर डिंपल कपाड़िया ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी.
डिंपल ने कहा, 'और मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं की मैंने इसे किया. मैं जोया अख्तर और उनकी टीम का हिस्सा बन पाई'.
"मुझे लगता है मैं उस समय एक अलग तरह की पीढ़ी के साथ काम कर रही थी. इसलिए यह बहुत ही अच्छा था, मुझे वहां इससे बहुत मदद भी मिली थी".
