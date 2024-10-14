लैविश लाइफ जीता है 'मिर्जापुर' का ये पॉपुलर एक्टर, नेटवर्थ सुन उड़ जाएंगे होश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

बॉलीवुड एक्टर अली फजल कल यानी 15 अक्टूबर को अपना 38वां बर्थडे मनाएंगे.

अली फजल ओटीटी की फेमस वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में नजर आए थे.

'मिर्जापुर' में अली ने ‘गुड्डू भैया’ के रोल ने सबको इम्प्रेस कर दिया था.

बता दें कि अली फजल काफी लैविश लाइफ जीते हैं.

अली फजल एक फिल्म के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपये वसूलते हैं.

अली फजल ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी मोटी कमाई करते हैं.

अली मुंबई में अपनी वाइफ एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अपनी नन्ही बेटी के साथ एक आलीशान बंगले में रहते हैं.

अली के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिसमें बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज जीटी, मर्सिडीज-बेंज जीएलई 250डी, ऑडी ए4 शामिल हैं.

अली फजल की नेटवर्थ तकरीबन 33 करोड़ रुपये है.

