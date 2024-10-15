अली फजल के करियर को ऊंचाई पर ले गईं ये मूवीज और वेब सीरीज
Shashikant Mishra
| Oct 14, 2024
बॉलीवुड एक्टर अली फजल 15 अक्टूबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं.
अली फजल ने अपने करियर में फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में काम किया है.
आइए जानते हैं कि अली फजल को किन मूवीज और वेब सीरीज काफी चर्चा में रही.
अली फजल ने फिल्म '3 इडियट्स' में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का छोटा सा रोल निभाया था.
अली फजल की फिल्म 'खुफिया' में उनके काम ने लोगों का ध्यान खींचा.
अली फजल की फिल्म 'फुकरे' को काफी पसंद किया गया.
अली फजल की हॉलीवुड फिल्म 'कंधार' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
अली फजल का वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में गुड्ड पंडित का किरदार काफी पॉपुलर हुआ है.
अली फजल की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं.
