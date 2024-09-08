फिल्मों के अलावा इन 8 सोर्सेस से करोड़ों रुपये छापती हैं आलिया भट्ट
Pratibha Gaur
| Sep 08, 2024
आलिया भट्ट क्लोदिंग ब्रांड 'एड मम्मा' की ओनर हैं।
आलिया भट्ट का अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम 'एटर्नल सनशाइन' है।
आलिया भट्ट का लंदन में अपना घर है।
इसके अलावा आलिया का मुंबई में भी अपना अपार्टमेंट है।
आलिया भट्ट की मुंबई में तीन प्रॉपर्टी हैं।
इसके अलावा आलिया भट्ट ने फैशन और स्टाइलिंग के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रखा है।
विज्ञापनों से भी आलिया भट्ट करोड़ों रुपये छापती हैं।
2022 में छपी रिपोर्ट के अनुसार आलिया भट्ट की नेट वर्थ1 85 करोड़ रुपये है।
आलिया भट्ट फिल्मों से भी करोड़ों रुपये कमाती हैं।
