तैमूर से भी ज्यादा क्यूट हैं आलिया भट्ट की बेटी राहा
Ankita Kumari
| Sep 16, 2024
आलिया भट्ट और रणवीर कपूर बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हैं।
6 नवंबर 2022 को आलिया भट्ट ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था।
आलिया-रणबीर की बेटी राहा की फोटोज को अक्सर पैपराजी कैमरे में कैद करते हैं।
आलिया-रणबीर की बेटी राहा की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो लोगों को खूब पसंद आती है।
तस्वीरें देखकर आप राहा की क्यूटनेस पर फिदा हो जाएंगे।
राहा अपनी मां आलिया की तरह एक से एक फेस एक्सप्रेशन देती हैं।
रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा पर खूब जान छिड़कते हैं।
इस फोटो में मां-बेटी के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है।
राहा अपने पापा रणबीर कपूर के साथ खूब मस्ती करती रहती हैं।
बनारस की गलियों में हुई है इन फिल्मों की शूटिंग
