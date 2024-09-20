राहा के चलते हो रही है रणवीर-आलिया के बीच लड़ाई?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 20, 2024
हाल ही में आलिया भट्ट ने खुलासा किया है कि राहा की वजह से उनकी रणबीर कपूर से लड़ाई हो जाती है।
Source:
Instagram
आलिया भट्ट ने बताया कि वो चाहती थीं कि राहा पहले उनका नाम ले।
Source:
Instagram
एक दिन आलिया भट्ट और रणवीर राहा के साथ खेल रहे थे।
Source:
Instagram
खेल खेल में राहा ने सबसे पहले अपने पापा का नाम लिया।
Source:
Instagram
ऐसा होने से ठीक पहले आलिया रणबीर की लड़ाई हो रही थी।
Source:
Instagram
रणबीर और आलिया चाहते थे कि राहा पहले उनका नाम ले।
Source:
Instagram
इस बात पर अक्सर आलिया और रणबीर झगड़ा करते थे।
Source:
Instagram
फिर एक दिन राहा ने रणबीर को पापा कहकर बुला लिया और ये झगड़ा खत्म कर दिया।
Source:
Instagram
आलिया की बातें सुनकर अब फैंस हंस रहे हैं।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: इन 9 संस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में दिखी बदले की भावना
अगली वेब स्टोरी देखें.