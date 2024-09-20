राहा के चलते हो रही है रणवीर-आलिया के बीच लड़ाई?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

हाल ही में आलिया भट्ट ने खुलासा किया है कि राहा की वजह से उनकी रणबीर कपूर से लड़ाई हो जाती है।

Source: Instagram

आलिया भट्ट ने बताया कि वो चाहती थीं कि राहा पहले उनका नाम ले।

Source: Instagram

एक दिन आलिया भट्ट और रणवीर राहा के साथ खेल रहे थे।

Source: Instagram

खेल खेल में राहा ने सबसे पहले अपने पापा का नाम लिया।

Source: Instagram

ऐसा होने से ठीक पहले आलिया रणबीर की लड़ाई हो रही थी।

Source: Instagram

रणबीर और आलिया चाहते थे कि राहा पहले उनका नाम ले।

Source: Instagram

इस बात पर अक्सर आलिया और रणबीर झगड़ा करते थे।

Source: Instagram

फिर एक दिन राहा ने रणबीर को पापा कहकर बुला लिया और ये झगड़ा खत्म कर दिया।

Source: Instagram

आलिया की बातें सुनकर अब फैंस हंस रहे हैं।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: इन 9 संस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में दिखी बदले की भावना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.