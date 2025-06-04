दोस्त की शादी में आलिया भट्ट का धमाल, गर्ल गैंग संग दिखी देसी डॉल, तस्वीरें देख फैंस हुए फिदा
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 04, 2025
आलिया भट्ट कान्स में धूम मचाने के बाद अपनी फ्रेंड तान्या साहा गुप्ता की शादी में स्पेन पहुंची.
आलिया की फ्रेंड की शादी की कई तस्वीरें इस दौरान वायरल भी हुईं थीं. जिसमें आलिया आपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती नजर आईं थीं.
अब शादी की नई तस्वीरें भी सामने आ गईं हैं, जिसमें आलिया अपनी गर्ल गैंग के साथ खुशी से झूमती दिख रहीं हैं.
आलिया भट्ट की दोस्त मेघना गोयल ने स्पेन के कोस्ट ब्राव में अपनी दोस्त की शादी के जश्न की कई शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में एक ग्रुप फोटो भी है, जिसमें ब्राइड्समेंड एक साथ पोज देती हुई नजर आ रहीं हैं.
इस ग्रुप फोटो में आलिया बीच में स्ट्रैप लैस ब्लैक ड्रेस में गजब की खूबसूरत नजर आ रहीं हैं.
फोटो में दिख रही आलिया की स्माइ और खिलखिलाहट से नजर हटाने का दिल ही नहीं करेगा.
इससे पहले आलिया ने एम्बेलिश्ड वी नेकलाइन वाला ब्रालेट ब्लाउज पहना था. जिसके ऊपर उन्होंने एक ब्लेजर भी पहना हुआ है.
