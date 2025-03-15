आलिया भट्ट की इन फिल्मों को देख हो जाएंगे उनके फैन, इन ओटीटी पर करें एंजॉय
Shashikant Mishra
| Mar 15, 2025
फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फिल्म 'हाईवे' को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
फिल्म '2 स्टेट्स' हॉटस्टार पर काफी पसंद की गई.
फिल्म 'उड़ता पंजाब' नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई.
फिल्म 'राजी' को प्राइम वीडियो पर पसंद किया गया.
फिल्म 'गली बॉय' यूट्यूबर पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई.
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' हॉटस्टार पर एंटरटेन करने के लिए है.
