आतिफ असलम की बेटी की टू-कॉपी है आलिया की राहा, फोटोज देख फैंस कंफ्यूज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

आलिया भट्ट बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा भी उन्हीं की तरह मशहूर हो गई हैं.

इस बीच आतिफ असलम की बेटी की तस्वीरें देखने के बाद फैंस उन्हें राहा की डुप्लीकेट बता रहे हैं.

दोनों बच्चियों की फोटोज देखने के बाद फैंस पूरे कंफ्यूज हो गए हैं.

आतिफ असलम की बेटी बिल्कुल आलिया भट्ट की राहा की तरह क्यूट हैं.

आतिफ असलम की बेटी कैमरे के सामने एक से पोज देती हैं.

बता दें, आतिफ असलम की बेटी का नाम हलीमा आतिफ असलम है.

आतिफ असलम की बेटी हलीमा का फोटोज देखते ही बन रह है.

