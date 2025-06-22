प्रेग्नेंसी के बाद भी कैसे परफेक्ट है Alia Bhatt की कमर? 3 स्टेप्स में छुपा है जादुई फॉर्मुला
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 21, 2025
बॉलीवुड की सबसे क्यूट और खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं.
वहीं बेटी राहा के जन्म के बाद आलिया ने अपने पुराने शेप में लौटकर हर किसी को चौंका दिया.
ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि एक्ट्रेस फिट और स्लिम-ट्रिम रहने के लिए कौन सी टाइट फॉलो करती हैं?
हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद खुलासा किया था कि वह अपनी कमर और बॉडी को शेप में रखने के लिए बस 3 सिंपल टिप्स फॉलो करती हैं.
आलिया ने बताया कि फिट रहने के लिए वह घर का बना सादा खाना खाना पसंद करती हैं.
एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपनी डाइट में फ्रेश सब्जियां, दालें और रोटियां जरूर शामिल करती हैं.
आलिया ने बताया कि उन्होंने वजन कम करने में कोई जल्दीबाजी नहीं की. उन्होंने शरीर को टाइम दिया और योग पिलेट्स और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ली.
वह न्यूट्रिशनिस्ट सिद्धांत भार्गव के साथ मिलकर अपना डाइट प्लान बनाती हैं और जंक फूड से दूर रहकर हेल्दी- संतुलित लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं.
हाल ही में फिल्म 'जिगरा' में नजर आईं आलिया अब रणबीर और विक्की के साथ 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी.
