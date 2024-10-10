आलिया भट्ट की 'जिगरा' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई
Pratibha Gaur
| Oct 10, 2024
आलिया भट्ट की 'जिगरा' कल यानी 11 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर उतरने वाली है.
'जिगरा' की 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के साथ जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है.
ऐसे में सबकी निगाहें 'जिगरा' की एडवांस बुकिंग पर टिकी हैं.
बता दें कि 'जिगरा' ने अब तक 4,081 हजार टिकट बेच दिए हैं.
इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 56.11 लाख रुपये की कमाई कर ली है.
एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि 'जिगरा' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली है.
वहीं फिल्म को 'दशहरा' की छुट्टी का भी भरपूर फायदा मिलेगा.
'जिगरा' के ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था.
ऐसे में लग रहा है कि यह फिल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आएगी.
