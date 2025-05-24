Cannes 2025: गाउन के साथ नो ज्वैलरी लुक, आलिया भट्ट के कान्स डेब्यू ने जीता फैंस का दिल, तस्वीरें चुरा लेंगी दिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 23, 2025

​कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस साल ऐश्वर्या राय के बाद आलिया भट्ट का ही सबको बेसब्री से इंतजार था, कपूर खानदान की बहू ने पहली बार कान्स के रेड कार्पेट पर डेब्यू किया.

Source: Bollywoodlife.com

बीच में खबरें आईं थीं, कि आलिया इस साल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनेंगी. लेकिन अब आलिया ने फूलो से भरी गाउन में रेड कार्पेट पर एंट्री कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

23 मई की रात को जैसे ही कान्स से आलिया की तस्वीरें सामने आईं, फैंस उनकी खूबसूरती के मुरीद हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

विंटेज गाउन में हसीना बेहद ग्लैमरस लगीं, तो उनकी अदाओं के तो क्या ही कहने. तभी तो उनका लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

जिस तरह से जाह्नवी कपूर को कान्स के लिए रिया कपूर ने स्टाइल किया, ठीक वैसे ही रिया ने आलिया को ग्लैम लुक देने का जिम्मा भी खुद ही के पास रखा.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने शानदार ढंग से निभाया कि आलिया से किसी की नजरें ही नहीं हटी.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया ने Schiaparelli के कस्टम हाउचे काउचर स्प्रिंग समर 2025 कलेक्शन के इस गाउन को वियर किया हुआ था, जिसमें उनका अंदाज दिल को छू गया..

Source: Bollywoodlife.com

अपने लुक को आलिया ने नो जूलरी के साथ कंप्लीट करते हुए बहुत मिनिमल रखा. जिससे सारी अटेंशन उनके गाउन और खूबसूरती पर गई. जिसने पूरी लाइमलाइट लूट ली.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ड्रेस पर ट्रोल हो गईं प्रियंका चोपड़ा, यूजर्स बोलने लगे, 'दादी अम्मा', देसी गर्ल ने ऐसा क्या पहना?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.