Wave Summit में ट्रेडिशनल लुक में दिखीं Alia Bhatt, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 01, 2025
जियो कंवेंशन सेंटर में हाल ही में वेब समिट का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.
इस समिट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट पारंपरिक महाराष्ट्रियन लुक में नजर आईं.
फोटो में आलिया गजरे के साथ खूबसूरत अंदाज में पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में आलिया भट्ट के लुक को देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
इस महाराष्ट्रियन साड़ी के साथ आलिया ने न्यूड मेकअप कर रखा है, जो एक्ट्रेस पर खूब जंच भी रहा है.
इसके साथ ही आलिया भट्ट ने खूबसूरत ईयररिंग्स पहने हैं.
आलिया भट्ट की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं.
