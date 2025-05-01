Wave Summit में ट्रेडिशनल लुक में दिखीं Alia Bhatt, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

जियो कंवेंशन सेंटर में हाल ही में वेब समिट का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.

Source: Bollywoodlife.com

इस समिट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट पारंपरिक महाराष्ट्रियन लुक में नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में आलिया गजरे के साथ खूबसूरत अंदाज में पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में आलिया भट्ट के लुक को देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इस महाराष्ट्रियन साड़ी के साथ आलिया ने न्यूड मेकअप कर रखा है, जो एक्ट्रेस पर खूब जंच भी रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इसके साथ ही आलिया भट्ट ने खूबसूरत ईयररिंग्स पहने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गर्मियों में पहनने के लिए परफेक्ट हैं ये सूट, कंफर्टेबल ड्रेस में लगेंगी प्यारी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.