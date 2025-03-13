'ब्रह्मास्त्र 2' को लेकर आया बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर ने दिया...
Shivani Duksh
| Mar 13, 2025
बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं. ऐसे में आलिया भट्ट ने मीडिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
इस दौरान रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट के साथ मस्ती करते नजर आए. केक कट करने के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी आगामी फिल्मों के बारे में बात की है.
रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है. रणबीर कपूर ने कहा, लोग लंबे समय से 'ब्रह्मास्त्र 2' का इंतजार कर रहे हैं.
रणबीर कपूर ने का फिलहाल वॉर 2 पर काम किया जा रहा है. दूसरी तरफ 'ब्रह्मास्त्र 2' के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करने की तैयारी चल रही है.
रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि फिलहाल मैं 'ब्रह्मास्त्र 2' को लेकर ज्यादा बाद नहीं कर सकता लेकिन एक बात तय है कि फिल्म को लेकर जल्द ही बड़ी एनाउंसमेंट होगी.
इस खबर ने 'ब्रह्मास्त्र 2' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. 'ब्रह्मास्त्र 2' के अलावा रणबीर कपूर ने लव एंड वार फिल्म पर भी बात की.
आलिया भट्ट ने कहा, हम दोनों साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. अक्सर हमें सीन्स साथ में डिसकस करने का मौका मिलता है.
आलिया ने आगे कहा, लव एंड वार में साथ करके हम दोनों को ही खूब मजा आ रहा है.
