'ब्रह्मास्त्र 2' को लेकर आया बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर ने दिया...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 13, 2025

बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं. ऐसे में आलिया भट्ट ने मीडिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है.

Source: Instagram

इस दौरान रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट के साथ मस्ती करते नजर आए. केक कट करने के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी आगामी फिल्मों के बारे में बात की है.

Source: Instagram

रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है. रणबीर कपूर ने कहा, लोग लंबे समय से 'ब्रह्मास्त्र 2' का इंतजार कर रहे हैं.

Source: Instagram

रणबीर कपूर ने का फिलहाल वॉर 2 पर काम किया जा रहा है. दूसरी तरफ 'ब्रह्मास्त्र 2' के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करने की तैयारी चल रही है.

Source: Instagram

रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि फिलहाल मैं 'ब्रह्मास्त्र 2' को लेकर ज्यादा बाद नहीं कर सकता लेकिन एक बात तय है कि फिल्म को लेकर जल्द ही बड़ी एनाउंसमेंट होगी.

Source: Instagram

इस खबर ने 'ब्रह्मास्त्र 2' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. 'ब्रह्मास्त्र 2' के अलावा रणबीर कपूर ने लव एंड वार फिल्म पर भी बात की.

Source: Instagram

आलिया भट्ट ने कहा, हम दोनों साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. अक्सर हमें सीन्स साथ में डिसकस करने का मौका मिलता है.

Source: Instagram

आलिया ने आगे कहा, लव एंड वार में साथ करके हम दोनों को ही खूब मजा आ रहा है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सलमान खान की हीरोइन के साथ बड़ा हादसा, माथे पर आई गहरी चोट, लगे 13 टांके, अब कैसी है हालत?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.