ब्लैक शिमरी आउटफिट में Alia Bhatt ने ढाया कहर, Cannes में बिखेरा जलवा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 24, 2025
आलिया भट्ट की कान्स से लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.
इन फोटोज में आलिया ब्लैक कलर का ऑफ शॉल्डर शिमरी आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इस आउटफिट के साथ आलिया ने अपने सिर पर खूबरसूरत हेयर कैप पहना है.
इस बॉडीकॉन आउटफिट में आलिया कातिलाना लग रही हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का आउटफिट पहनकर कान्स के रेड कार्पेट पर पहली बार एंट्री मारी थी.
बताते चलें कि एक्ट्रेस इस साल कान्स में डेब्यू किया है.
इस आउटफिट के साथ आलिया ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा हुआ है.
इस तस्वीर में आलिया भट्ट समुद्र किनारे खड़ी होकर पोज दे रही हैं.
आलिया का यह लुक लोगों को काफी पसंद आया था.
