ब्लैक शिमरी आउटफिट में Alia Bhatt ने ढाया कहर, Cannes में बिखेरा जलवा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 24, 2025

आलिया भट्ट की कान्स से लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में आलिया ब्लैक कलर का ऑफ शॉल्डर शिमरी आउटफिट पहनें दिख रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस आउटफिट के साथ आलिया ने अपने सिर पर खूबरसूरत हेयर कैप पहना है.

Source: Bollywoodlife.com

इस बॉडीकॉन आउटफिट में आलिया कातिलाना लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का आउटफिट पहनकर कान्स के रेड कार्पेट पर पहली बार एंट्री मारी थी.

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि एक्ट्रेस इस साल कान्स में डेब्यू किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस आउटफिट के साथ आलिया ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में आलिया भट्ट समुद्र किनारे खड़ी होकर पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया का यह लुक लोगों को काफी पसंद आया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अवनीत ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'विराट अब...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.