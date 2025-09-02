प्यार-दुआएं और... आलिया भट्ट ने शेयर की गणेश उत्सव की फोटोज, पिंक साड़ी में दिखाया...
Sadhna Mishra
| Sep 01, 2025
इन दिनों पूरे देशभर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है और फिल्मी सितारे भी बप्पा का बड़ी ही धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं.
बाकी सितारों की तरह ही कपूर खानदान में भी बड़े ही शानदार तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है.
इसी बीच आलिया भट्ट ने भी फैंस के साथ गणेश चतुर्थी की कुछ अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
इस खास मौके पर आलिया ने पिंक कलर की साड़ी में स्टाइलिश अंदाज दिखाया है.
वहीं एक तस्वीर में एक्ट्रेस अपनी सास नीतू कपूर के साथ पोज देती नजर आईं. उनकी ये तस्वीरे बेहद प्यारी है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार, दुआएं और मोदक.'
आलिया का लुक और कपूर खानदान के गणेश उत्सव की फोटोज फैंस को खूब पसंद आ रही है.
एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
