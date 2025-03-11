बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के पास है विदेशी नागरिकता
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश की नागरिकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण के पास डेनमार्क की नागरिकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ ब्रिटिश की नागरिक है.
Source:
Bollywoodlife.com
जैकलीन फर्नांडिज के पास श्रीलंका की नागरिकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी लियोनी कनाडाई-अमेरिकी नागिरक है.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही के पास कनाडा की नागरिकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एमी जैक्शन के पास ब्रिटिश की नागरिकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शाहरुख खान पर फिर लगे कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप, आफत में पड़ी...
अगली वेब स्टोरी देखें.