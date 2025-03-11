बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस के पास है विदेशी नागरिकता

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश की नागरिकता है.

दीपिका पादुकोण के पास डेनमार्क की नागरिकता है.

कटरीना कैफ ब्रिटिश की नागरिक है.

जैकलीन फर्नांडिज के पास श्रीलंका की नागरिकता है.

सनी लियोनी कनाडाई-अमेरिकी नागिरक है.

नोरा फतेही के पास कनाडा की नागरिकता है.

एमी जैक्शन के पास ब्रिटिश की नागरिकता है.

