इन स्टार्स के निकनेक सुन हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, सोनम कपूर को तो कहते हैं...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 05, 2025

वरुण धवन को उनके घरवाले के प्यार से पप्पू कहकर बुलाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अर्जुन कपूर का निकनेम फाबू है क्योंकि वह बचपन में स्पोर्ट्स वाले ढीले कपड़े पहनते थे.

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन का निकनेम डुग्गू है. उनके घर के सदस्य इसी नाम से बुलाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वराय राय को उनके करीबी लोग गुल्लू नाम से बुलाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट का नाम आलू है. बचपन में थोड़ी मोटी होने के चलते उन्हें इस नाम से बुलाने लगे थे.

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर कपूर का घरेलू नाम रेमंड है. इसका मतलब एक कंप्लीट मेन बताया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर की हाइट ज्यादा है इसलिए उनके पिता उन्हें जिराफ कहकर बुलाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का शर्मा का निकनेम नुष्की है. उन्हें घरवाले इस नाम से भी बुलाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर को बेबो के नाम से बुलाया जाता है. उनका ये निकनेम फेमस है.

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है. वह इस नाम से भी चर्चित है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मोनालिसा के नए फोटोशूट को देखते ही लोग बोले- 'बहुत ही...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.