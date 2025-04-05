इन स्टार्स के निकनेक सुन हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, सोनम कपूर को तो कहते हैं...
Shashikant Mishra
| Apr 05, 2025
वरुण धवन को उनके घरवाले के प्यार से पप्पू कहकर बुलाते हैं.
अर्जुन कपूर का निकनेम फाबू है क्योंकि वह बचपन में स्पोर्ट्स वाले ढीले कपड़े पहनते थे.
ऋतिक रोशन का निकनेम डुग्गू है. उनके घर के सदस्य इसी नाम से बुलाते हैं.
ऐश्वराय राय को उनके करीबी लोग गुल्लू नाम से बुलाते हैं.
आलिया भट्ट का नाम आलू है. बचपन में थोड़ी मोटी होने के चलते उन्हें इस नाम से बुलाने लगे थे.
रणबीर कपूर का घरेलू नाम रेमंड है. इसका मतलब एक कंप्लीट मेन बताया जाता है.
सोनम कपूर की हाइट ज्यादा है इसलिए उनके पिता उन्हें जिराफ कहकर बुलाते हैं.
अनुष्का शर्मा का निकनेम नुष्की है. उन्हें घरवाले इस नाम से भी बुलाते हैं.
करीना कपूर को बेबो के नाम से बुलाया जाता है. उनका ये निकनेम फेमस है.
करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है. वह इस नाम से भी चर्चित है.
