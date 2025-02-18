बेडरूम सीक्रेट्स के बारे में खुलासा कर इन स्टार्स ने मचाया तहलका

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

मीरा राजपूत ने बताया था कि वह हमेशा अपने पति शाहिद कपूर की टीशर्ट पहनकर ही सोती हैं.

शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि वह सोते समय तेज खर्राटे लेते हैं, लेकिन ऐसा रोज नहीं होता.

आलिया भट्ट ने बताया कि वह पूरे बेड पर फैलकर सोती हैं, जिस वजह से रणबीर परेशान होते हैं.

आलिया ने अपनी फेवरेट पोजिशन का खुलासा करते हुए क्लासिक मिशनरी का नाम लिया था.

मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया था कि उन्हें फीजिकल रिलेशन के समय पोजिशन में ऊपर रहना पसंद है.

प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के बारे में बताया था कि वह सुबह उनका चेहरा देखकर ही उठते हैं.

सोनम कपूर ने भी खुलासा किया था कि उनके पति बेड पर उन्हें ज्यादा कल्पना नहीं करवाते हैं.

रणवीर सिंह ने बताया था कि उन्होंने सेक्स प्लेलिस्ट तैयार की है. उन्होंने सुहागरात पर भी बजाई थी.

