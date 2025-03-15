Alia Bhatt इन अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उड़ाएंगी गर्दा, देखें लिस्ट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 15, 2025

आलिया भट्ट 'अल्फा' मूवी में नजर आएंगी. हाल ही में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी.

सलमान खान के साथ आलिया भट्ट 'इंशाल्लाह' फिल्म में नजर आएंगी.

प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के साथ 'जी ले जरा' आलिया भट्ट की पाइपलाइन में है.

अयान मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' में भी आलिया भट्ट दिखेंगी.

इसके अलावा आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ 'शुद्धि' मूवी में नजर आएंगी.

आलिया भट्ट की फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर भी काफी चर्चा है.

ब्रह्मास्त्र के पार्ट 3 में भी आलिया भट्ट का लीड रोल होगा.

तख्त फिल्म को लेकर भी आलिया भट्ट का नाम सामने आया था.

