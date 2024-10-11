आलिया भट्ट चाहती हैं कि बेटी राहा सबसे पहले देखे उनकी ये फिल्म

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

आलिया भट्ट ने साल 2022 में रणबीर कपूर के साथ शादी की थी.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इसी साल बेटी राहा के माता-पिता बने थे.

आलिया भट्ट अक्सर अपनी बेटी राहा के साथ नजर आती हैं.

आलिया भट्ट ने अपने करियर में तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.

आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि बेटी राहा सबसे पहले उनकी कौन सी मूवी देखे.

आलिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि राहा को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखनी चाहिए. ये सबसे युवा, सबसे शानदार फिल्म है जिसे बच्चे देख सकते हैं.'

उन्होंने कहा, 'ये मेरी पहली फिल्म है. हालांकि, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर गर्व नहीं है. मुझे लगता है कि राहा को इसे देखने में मजा आएगा.'

एक्ट्रेस ने, 'मुझे लगता है कि राहा को रणबीर कपूर की मूवी बर्फी देखनी चाहिए. क्योंकि ये चाइल्ड फ्रेंडली फिल्म है.'

