आलिया भट्ट चाहती हैं कि बेटी राहा सबसे पहले देखे उनकी ये फिल्म
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
आलिया भट्ट ने साल 2022 में रणबीर कपूर के साथ शादी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इसी साल बेटी राहा के माता-पिता बने थे.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट अक्सर अपनी बेटी राहा के साथ नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट ने अपने करियर में तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि बेटी राहा सबसे पहले उनकी कौन सी मूवी देखे.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि राहा को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखनी चाहिए. ये सबसे युवा, सबसे शानदार फिल्म है जिसे बच्चे देख सकते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'ये मेरी पहली फिल्म है. हालांकि, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर गर्व नहीं है. मुझे लगता है कि राहा को इसे देखने में मजा आएगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने, 'मुझे लगता है कि राहा को रणबीर कपूर की मूवी बर्फी देखनी चाहिए. क्योंकि ये चाइल्ड फ्रेंडली फिल्म है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साउथ की इन फिल्मों का है इतना धांसू रिव्यू, देखने के लिए हो जाएंगे मजबूर
अगली वेब स्टोरी देखें.