आलिया भट्ट ने क्यों डिलीट की बेटी राहा की तस्वीरें?
Astha Mishra
| Mar 01, 2025
स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली आलिया भट्ट आज सबके दिलों पर राज करती हैं.
आलिया एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जो हर तरह के रोल को बखूबी निभाती हैं.
इन्होंने 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'हाईवे', 'डार्लिंग' जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.
साल 2022 में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी की और और इसी साल नवंबर में इस कपल ने एक बच्ची को जन्म दिया.
रणबीर और आलिया की तरह ही उनकी बेटी राहा भी सोशल मीडिया पर अपनी क्यूटनेस के लिए छाई रहती है.
लेकिन अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहा की सारी तस्वीर डिलीट कर दी है.
फैंस अब राहा की तस्वीर नहीं देख पाएंगे सोशल मीडिया हैंडल पर लेकिन फिर भी वो इस डिसीजन में आलिया का सपोर्ट करते हैं.
