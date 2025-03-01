आलिया भट्ट ने क्यों डिलीट की बेटी राहा की तस्वीरें?

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 01, 2025

स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली आलिया भट्ट आज सबके दिलों पर राज करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जो हर तरह के रोल को बखूबी निभाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन्होंने 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'हाईवे', 'डार्लिंग' जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2022 में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी की और और इसी साल नवंबर में इस कपल ने एक बच्ची को जन्म दिया.

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर और आलिया की तरह ही उनकी बेटी राहा भी सोशल मीडिया पर अपनी क्यूटनेस के लिए छाई रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहा की सारी तस्वीर डिलीट कर दी है.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस अब राहा की तस्वीर नहीं देख पाएंगे सोशल मीडिया हैंडल पर लेकिन फिर भी वो इस डिसीजन में आलिया का सपोर्ट करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Investigative Thriller: नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन फिल्मों का सस्पेंस झन्ना देगा दिमाग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.