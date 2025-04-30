इन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में बेचे थे बंपर टिकट, 'रेड 2' का है ये हाल
| Apr 30, 2025
फिल्म 'बाहुबली 2' ने 650,000 टिकट बेच थे. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज हुई थी.
साल 2023 में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'जवान' ने 557,000 टिकट बेचे थे.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 556,000 टिकट बेच लिए थे.
साल 2022 में रिलीज हुई यश की फिल्म 'केजीएफ 2' ने 515,000 टिकट बेच दिए थे.
फिल्म 'एनिमल' साल 2023 में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म के 460,000 टिकट बिक गए थे.
साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'वॉर' ने एडवांस बुकिंग में 410,000 टिकट बेचे थे.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने रिलीज से पहले 400,000 टिकट बेच दिए थे. ये साल 2024 में रिलीज हुई.
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के खबर लिखे जाने तक 110,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. ये 1 मई को सिनेमाघरों रिलीज होगी.
