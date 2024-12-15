पब्लिसिटी स्टंट थी Pushpa 2 स्टार Allu Arjun की गिरफ्तारी? इस Director ने जताया शक
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 15, 2024
रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ गया है.
Source:
Instagram
एक दावा किया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन का जेल जाना केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था.
Source:
Instagram
इस बात का दावा राम गोपाल वर्मा ने किया है. उनका मानना है कि पुष्पा 2 की कमाई को हाइप देने के लिए ऐसा किया गया है.
Source:
Instagram
राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तेलांगाना के सीएम ने अल्लू अर्जुन को क्यों गिरफ्तार होने दिया.
Source:
Instagram
राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि तेलांगाना के फेवरेट बेटे की फिल्म को और ऊपर उठाया जा सके.
Source:
Instagram
राम गोपाल वर्मा ने कहा, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का असर फिल्म पुष्पा 2 के कलेक्शन पर जरूर पड़ेगा.
Source:
Instagram
राम गोपाल वर्मा ने खुलासा किया कि केस इतना कमजोर बनाया गया कि अल्लू अर्जुन को कुछ घंटों में ही जमानत मिल गई.
Source:
Instagram
हालांकि इस हरकत की वजह से पुष्पा 2 मेगा पॉपुलर फिल्म बन गई है. अब ये फिल्म लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: इन क्राइम वेब सीरीज के एक-एक सीन को देख लगेगा डर!
अगली वेब स्टोरी देखें.