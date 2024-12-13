Allu Arjun को होगी 10 साल की जेल? एक्टर पर लगीं ये गंभीर धाराएं
| Dec 13, 2024
पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर की भगदड़ में हुई महिला की मौत मामले में गिरफ्तार कर लिया.
थिएटर में हुई महिला की मौत मामले में इसे अब तक का पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है.
दरअसल, मृतक के परिवार की तरफ से अल्लू अर्जुन, उनकी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.
इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत मामला दर्ज है.
बीएनएस, 2023 की धारा 105, गैर इरादतन हत्या से संबंधित है, जो हत्या के बराबर नहीं है.
अल्लू अर्जुन पर 105 के तहत सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने और लापरवाही बरतने का आरोप है.
इस धारा के तहत अल्लू अर्जुन को पांच से 10 साल की सजा हो सकती है.
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तार ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.
फैंस लगातार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कमेंट कर रहे हैं और उनके घर आने की दुआ मांग रहे हैं.
