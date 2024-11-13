ना सलमान, ना शाहरुख, ये है देश का Highest Paid एक्टर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

फिल्मों के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक सभी एक्टर्स मोटी रकम वसूलते हैं.

क्या आप जानते हैं की देश का सबसे महंगा एक्टर कौन हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'पुष्पा 2' के स्टार अल्लू अर्जुन देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं.

अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म 'पुष्पा 2' के लिए 300 करोड़ रुपये चार्ज कर रहा है.

इसके बाद से अल्लू अर्जुन देश के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं.

अल्लू अर्जुन एक पॉपुलर प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं.

वहीं अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ लगभग 460 करोड़ रुपये है.

अल्लू अर्जुन बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं. उनके पास प्राइवेट जेट से लेकर कई प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों का कलेक्शन है.

