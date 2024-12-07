Pushpa 2 देखने के बाद लोग वापस मांगने लगे टिकट के पैसे, जानें वजह

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 07, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है.

फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर एक दिलचस्प वाकया सामने आया है, जिसे जानकर लोग हैरान हैं.

कोच्चि के एक मॉल में लोग फिल्म 'पुष्पा 2' देखने पहुंचे. फिल्म खत्म होने पर लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे.

दरअसल, फिल्म 'पुष्पा 2' के इंटरवल के समय लाइट जलीं और स्क्रीन पर एंड क्रेडिट आने लगे.

लोग समझ गए कि थिएटर में उन्हें फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ दिखा दिया गया है. यानी उन्हें फर्स्ट हाफ दिखाया ही नहीं गया.

थिएटर में लोगों ने अपने टिकट के के पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए. कुछ लोग इस बात पर राजी हो गए कि उन्हें फर्स्ट हाफ बाद में दिखाया जाए.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट की मुताबिक एक दर्शक ने बताया,' हम किसी भी हाल में फर्स्ट हाफ देखे बिना लौटने के मूड में नहीं थे. शायद तभी हम तय कर पाते कि फिल्म का क्लाइमैक्स कितना पावरफुल बनाया गया है.'

थिएटर मालिकों ने गर्म माहौल देखकर करीब 9 बजे फर्स्ट हाफ शुरू किया जो बमुश्किल 10 बजे तक चला. इसके साथ वादा किया कि लोगों को पैसा उनके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा.

