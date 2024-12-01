एडवांस बुकिंग में छप्परफाड़ कमाई कर रही Pushpa 2, इतने करोड़ रुपये के बिक चुके टिकट
Dec 01, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.
फिल्म 'पुष्पा 2' आने वाली 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
अल्लू अर्जुन की फिल्म को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं.
फिल्म 'पुष्पा 2' की एडवांस बुकिंग में इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुष्पा 2' ने 6 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं.
अल्लू अर्जुन की फिल्म ने अब तक 19.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने ब्लॉक सीटों के साथ 28 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
