पहले दिन जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी पुष्पा 2, भयंकर कमाई से बनेगी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है.

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को धमाका करेगी.

इस बार फिल्म में अल्लू अर्जुन फिल्म में इंटरनेशल खिलाड़ी बनकर फैंस को इंप्रेस करने वाले हैं.

दावा है कि ये फिल्म कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने वाली है.

यह फिल्म पहले दिन ही जवान और स्त्री 2 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

माना जा रहा है कि पुष्पा 2 पहले दिन 50-60 करोड़ से कई ज्यादा कमाई करने वाली है.

बता दें कि जवान ने अपने पहले दिन पर 65.5 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन किया था.

इसके अलावा, स्त्री 2 ने कमाई में 60.3 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूकर सबको हैरान कर दिया था.

माना जा रहा है कि पुष्पा 2 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा कमाई करने वाली है.

