पहले दिन जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी पुष्पा 2, भयंकर कमाई से बनेगी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को धमाका करेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार फिल्म में अल्लू अर्जुन फिल्म में इंटरनेशल खिलाड़ी बनकर फैंस को इंप्रेस करने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा है कि ये फिल्म कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म पहले दिन ही जवान और स्त्री 2 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
माना जा रहा है कि पुष्पा 2 पहले दिन 50-60 करोड़ से कई ज्यादा कमाई करने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि जवान ने अपने पहले दिन पर 65.5 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा, स्त्री 2 ने कमाई में 60.3 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूकर सबको हैरान कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
माना जा रहा है कि पुष्पा 2 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा कमाई करने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नयनतारा ने इस एक्टर की वजह से बनाई थी फिल्मों से दूरी
अगली वेब स्टोरी देखें.