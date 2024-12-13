Allu Arjun के केस में हाई कोर्ट में क्यों किया गया Shah Rukh Khan का जिक्र?
Shashikant Mishra
| Dec 13, 2024
फिल्म 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी.
संध्या थिएटर में हुई महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था.
अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
अल्लू अर्जुन के वकील इस फैसले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट में गए और एक्टर को अंतरिम जमानत मिल गई.
अल्लू अर्जुन के वकील ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए शाहरुख खान के एक केस का जिक्र किया.
दरअसल, वकील ने कोर्ट में कहा कि फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ गए थे.
शाहरुख खान के फैंस की तरफ कुछ टी-शर्ट फेंकी गई थीं, जिससे भगदड़ मच गई थी और एक शख्स की मौत हो गई थी.
शाहरुख खान पर मामला दर्ज किया गया था लेकिन गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया था.
