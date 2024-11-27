Allu Arjun की Pushpa 2 की एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 26, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' साल 2024 की मच-अवेटेड फिल्म है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को दस्तक देने वाली है.
'पुष्पा 2' का अमेरिका में एडवांस बुकिंग काफी पहले शुरू हो चुकी है. यूएस में फिल्म रिकॉर्ड बना रही है.
अब अल्लू अर्जुन की फिल्म की भारत में एडवांस बुकिंग की डेट सामने आई है.
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'पुष्पा 2' की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर से शुरू होने वाली है.
फिल्म 'पुष्पा 2' का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है.
