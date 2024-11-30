एडवांस बुकिंग में दिख रहा Pushpa 2 का भौकाल, कर ली इतनी कमाई
Shashikant Mishra
| Nov 30, 2024
साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
'पुष्पा 2' की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर से शुरू हो गई है. फिल्म का भौकाल देखने को मिल रहा है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुष्पा 2' के हिंदी 2डी वर्जन के 9459 टिकट बिक चुके हैं.
वहीं, फिल्म 'पुष्पा 2' के हिंदी 3डी वर्जन के 4826 टिकटों की बिक्री हो चुकी है.
इस तरह से फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 14285 टिकट बेच दिए थे.
फिल्म 'पुष्पा 2' ने रिलीज से पहले अब तक 36.47 लाख रुपये की कमाई कर ली है.
वहीं, ब्लॉक सीटों के साथ अभी तक फिल्म ने कुल 92.39 लाख रुपये कमा लिए हैं.
