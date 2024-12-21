Pushpa 2 की OTT रिलीज डेट पर मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 21, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर से धमाल मचा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' देश ही नहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर को कहा जा रहा था कि 9 जनवरी को ओटीटी पर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर सबकुछ क्लियर कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मैत्री मूवीज ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा, 'पुष्पा 2: द रूल की ओटीटी रिलीज के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
'इस सबसे बड़े हॉलिडे सीजन में सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 का आनंद सिर्फ बड़े पर्दे पर लें.'
Source:
Bollywoodlife.com
'ये फिल्म 56 दिनों से पहले किसी भी ओटीटी पर नहीं आएगी. ये वाइल्ड फायर पुष्पा सिर्फ वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में है.'
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह से स्पष्ट हो गया है कि 'पुष्पा 2' की ओटीटी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Tamannaah Bhaita के इन 10 Trendy Outfits ने सोशल मीडिया पर क्रिएट किया Buzz, देखें फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.