Allu Arjun की Pushpa2 के साथ अपनी फिल्म Miss You के clash पर Siddharth ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मुझे कोई डर नहीं..'
Bollywood Staff
| Nov 28, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है.
वहीं अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा: द रूल' के साथ एक्टर सिद्धार्थ की फिल्म 'मिस यू' नजर आने वाली है.
सिद्धार्थ की फिल्म 'मिस यू' 29 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.
सिद्धार्थ अपनी फिल्म के लिए प्रमोशन कर रहे थे कि उसी दौरान उनसे पुछा कि उनकी मूवी 'पुष्पा 2' के आसपास रिलीज हो रही है.
मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो अपनी फिल्म 'मिस यू' के आसपास अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिलीज होने से डरे हुए हैं?
इसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, 'अगर मेरी फिल्म अच्छी है तो उसे थिएटर से कोई नहीं उतार पाएगा.'
सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'दूसरी फिल्म को मेरी फिल्म से डरना चाहिए, मुझे उनसे नहीं.'
वहीं फिल्म 'पुष्पा 2' का आइटम नंबर 'किसिक' हाल ही में रिलीज हो चुका है इस सॉन्ग ने 24 घंटे में कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.
