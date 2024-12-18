Pushpa 2 ने 13वें दिन मचाया तहलका, पार हुआ 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा
Pratibha Gaur
| Dec 18, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 13वें दिन भी धमाकेदार कमाई कर रही है.
इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर केवल 12 दिनों में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली थी.
वहीं अब सबकी निगाहें फिल्म के 13वें दिन के आंकड़ों पर टिकी हैं.
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया ज रहा है कि 'पुष्पा 2' ने 13वें दिन में 1500 करोड़ रुपये की अधिक कमाई कर ली है.
हालांकि फिलहाल यह अभी कलेक्शन का अर्ली एस्टीमेट है. 'पुष्पा 2' का आधिकारिक कलेक्शन आना अभी बाकी है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा' का दूसरा पार्ट है.
इस फिल्म के पहले पार्ट को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था, फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक कमाई की थी.
बता दें कि 'पुष्पा 2' में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के अपोजिट नजर आ रही हैं.
वहीं इस मूवी में श्रीलीला ने अल्लू अर्जुन के साथ स्पेशल सॉन्ग किया है.
