रिलीज से पहले Pushpa 2 पर बवाल, तोड़ा बड़ा कानून, फैंस पर लाठीचार्ज
Kavita
| Dec 04, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है
5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म का पहला शो सुबह 3 बजे से रखा गया है.
इसी वजह से कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने नाराज होकर बेंगलुरू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लेटर लिखा है.
इस लेटर में पुष्पा 2 के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की गई है.
पुष्पा 2 के खिलाफ लिखे इस लेटर में बताया गया है कि कोई भी फिल्म सुबह 6 बजे से पहले थिएटर में नहीं लग सकती.
इसके अलावा, पुष्पा 2 के टिकट दाम को भी कानून के खिलाफ बताया गया है.
बता दें कि पुष्पा 2 के टिकट प्राइज 500, 1000 से लेकर 1500 तक गए हैं, जिस पर पहले बवाल हो चुका है.
इतना ही नहीं, हैदराबाद के सिंध्या थिएटर के बाहर अल्लू अर्जुन के फैंस पर लाठीचार्ज भी हुई है.
इस थिएटर में अल्लू अर्जुन फिल्म देखने पहुंचे और इसी वजह से यहां पर फैंस की भारी भीड़ लग गई.
भीड़ को काबू में करने के लिए अल्लू अर्जुन के फैंस पर लाठीचार्ज करना पड़ा.
