अल्लू अर्जुन से लेकर रजनीकांत तक, साउथ स्टार्स ने Operation Sindoor पर किया रिएक्ट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्ट करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा- 'अब न्याय मिला, जय हिंद.'

Source: Bollywoodlife.com

जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'भारतीय आर्मी की सुरक्षा और ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं, जय हिंद.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर चिरंजीवी ने ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर साझा करते हुए 'जय हिंद' लिखा है.

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार रजनीकांत ने लिखा, 'फाइटरों की जंग सुरू हो गई है. जब तक मिशन पूरा नहीं होता ये रुकेगी नहीं. पूरा देश आपके साथ है.'

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर साझा किया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर वरुण तेज ने भी ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

साई धरम तेज ने लिखा, 'बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय आर्मी.'

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्टर विश्वक सेन ने लिखा, 'कभी-कभी सबसे मुश्किल मिशन बंद दरवाजों के पीछे होते हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Operation Sindoor पर Adnan Sami ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर बोले...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.