अल्लू अर्जुन से लेकर रजनीकांत तक, साउथ स्टार्स ने Operation Sindoor पर किया रिएक्ट
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्ट करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा- 'अब न्याय मिला, जय हिंद.'
Source:
Bollywoodlife.com
जूनियर एनटीआर ने लिखा, 'भारतीय आर्मी की सुरक्षा और ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं, जय हिंद.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर चिरंजीवी ने ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर साझा करते हुए 'जय हिंद' लिखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार रजनीकांत ने लिखा, 'फाइटरों की जंग सुरू हो गई है. जब तक मिशन पूरा नहीं होता ये रुकेगी नहीं. पूरा देश आपके साथ है.'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर साझा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर वरुण तेज ने भी ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
साई धरम तेज ने लिखा, 'बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय आर्मी.'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्टर विश्वक सेन ने लिखा, 'कभी-कभी सबसे मुश्किल मिशन बंद दरवाजों के पीछे होते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Operation Sindoor पर Adnan Sami ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर बोले...
अगली वेब स्टोरी देखें.