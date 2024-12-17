Allu Arjun की पत्नी Sneha Reddy की नेटवर्थ जान जाएंगे चौंक, मिलियन में हैं फॉलोअर्स
| Dec 17, 2024
फिल्म 'पुष्पा' से अल्लू अर्जुन दुनियाभर में खूब नाम कमा रहे हैं.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है
लेकिन क्या आप अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी को जानते हैं?
अल्लू अर्जुन ने साल 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की थी. इन दोनों कपल के दो बच्चे भी हैं.
स्नेहा रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपनी एक पहचान बनाई है.
स्नेहा रेड्डी को सोशल मीडिया पर एक आइकन के नाम से जाना जाता है.
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी के इंस्टाग्राम पर 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
स्नेहा रेड्डी ने MIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.
स्नेहा रेड्डी एक संपन्न परिवार से हैं उनके पिता साइंस इंस्टीट्यूट SIT के अध्यक्ष हैं.
स्नेहा रेड्डी ने अपने बिजनेस और सोशल मीडिया से लगभग 42 करोड़ रुपए की नेटवर्थ अपने नाम खड़ी कर ली है.
